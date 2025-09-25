Tổng Giám đốc WIPO: Đổi mới sáng tạo giống như con sông chảy từ núi ra đến biển

Ông Daren Tang - Tổng Giám đốc WIPO. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong khuôn khổ chương trình sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Daren Tang - Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã có những chia sẻ với phóng viên về định hướng kết nối.

- Thưa ông, ông đánh giá thế nào về kết quả Việt Nam tiếp tục được ghi nhận là quốc gia “đổi mới vượt kỳ vọng” trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025. Việt Nam cần ưu tiên giải pháp gì để cải thiện những trụ cột còn hạn chế nhằm nâng cao chất lượng đổi mới sáng tạo trong những năm tới?

Ông Daren Tang: Với tư cách là Tổng Giám đốc WIPO, Cơ quan đổi mới sáng tạo toàn cầu, tôi xin chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đất nước. 80 năm qua, Việt Nam đã thay đổi rất nhiều cả về mặt xã hội, kinh tế và văn hóa. Giờ đây, Việt Nam đang bước vào chương mới của sự phát triển.

Tôi tin rằng, khoa học công nghệ cũng như đổi mới sáng tạo là động lực thúc đẩy, cùng với quyết tâm chính trị của cả nước, Việt Nam sẽ thành công. Trong 10 đến 15 năm qua, Việt Nam đã chứng minh những nỗ lực của mình là có thật. Thành tích từ năm 2013 xếp thứ 76 trên thang xếp hạng và năm 2024 lên thứ hạng 44 quả thực là rất hiếm hoi trong lịch sử. Với thành tích này, Việt Nam đã có nền tảng vững chắc cho một chương phát triển tiếp theo.