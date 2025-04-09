Tổng giám đốc VAF Trần Thị Thu Hằng: Nữ doanh nhân 'gánh' phở, nem ra thế giới

Hành trình với hạt gạo làng ta

Một sớm mùa Thu trong veo ở Hà Nội, hơi nước bốc lên mang theo hương thơ tuyệt diệu từ bát phở nghi ngút khói. Sợi bánh trắng mềm, mùi hành thơm dịu, tiếng húp xì xụp quen thuộc… Tất cả đều bắt đầu từ hạt gạo. Không chỉ là lương thực, gạo là hồn cốt, là ký ức bữa cơm sum vầy, là nếp văn hóa gắn với người Việt từ ngàn đời. Và chính từ hạt gạo, bà Trần Thị Thu Hằng đã chọn cho mình một hành trình khởi nghiệp.

Đầu năm 2009, ở tuổi 47, khi nhiều người cùng trang lứa đã nghĩ đến an nhàn, bà Hằng chọn rẽ lối. Từ giã vị trí nhân sự cấp cao trong một doanh nghiệp nhà nước, bà thành lập và là Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Việt Nam (VAF, thương hiệu VAFOOD). Khởi đầu chỉ với 8 nhân viên, doanh thu năm đầu tiên vỏn vẹn 8 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 450 triệu đồng, nhưng bà đã gieo một triết lý bền bỉ: “Thực phẩm sạch từ trang trại đến bàn ăn”.

Năm 2015, trong chuyến công tác Nam Phi, bà nhận đơn đặt hàng nhỏ: vài chục cân bánh đa nem, ít phở khô để phục vụ kiều bào. Tưởng chừng đơn giản, nhưng khi gom hàng ở chợ Đồng Xuân, bà choáng váng. Bánh đa nem phơi đầy ngoài đường, bụi bẩn vương trên từng tấm. Phở khô thì pha phụ gia cho dai, thiếu chuẩn vệ sinh. Cả một sản phẩm mang danh hồn Việt, vậy mà thật khó để ngẩng cao đầu nơi đất khách. Bà tự hỏi: “Vì sao Thái Lan có tom yum đi khắp thế giới, còn Việt Nam thì phở, nem vẫn chỉ quanh quẩn ở chợ quê?”.

Câu hỏi ấy đưa bà đến một hướng đi mới, liên kết với các làng nghề nhưng phải thay đổi cách làm. Bà tìm đến Làng Chều (Hà Nam) nổi tiếng với bánh đa nem, rồi đến một làng ở Hải Dương chuyên bún, phở. Bà không làm thay, mà đồng hành cùng người nông dân. Bà con giữ kỹ thuật truyền thống, VAF mang đến công nghệ, đặc biệt là quy trình sấy lạnh chuẩn Nhật Bản.