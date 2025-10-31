Tông chết người trên đường, tài xế lái ô tô bỏ trốn vào rẫy cà phê

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, khi di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc thôn 7 (xã Biển Hồ) theo hướng Quảng Ngãi - Gia Lai, ô tô BKS 81A-268.xx tông vào xe máy BKS 81AV-018.xx do chị N.T.K.T. (SN 1986, trú xã Biển Hồ) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến chị T. cùng xe máy văng xa hơn chục mét, va chạm tiếp với xe máy BKS 81N1-036.xx do ông K.K. (SN 1959, trú cùng xã) điều khiển theo hướng ngược lại.