Tổng Bí thư yêu cầu bảo vệ hệ thống mạng các cơ quan Trung ương, Quân đội, Công an

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) vừa có thông báo Kết luận số 06 của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu, diễn ra ngày 18-9.

Năm 2025, phải gỡ hết các điểm nghẽn pháp luật về an ninh mạng

Theo kết luận, bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, hệ thống quy định pháp luật và văn bản chỉ đạo chưa được cập nhật kịp thời, còn "khoảng trống", "độ trễ" so với thực tiễn.

Hạ tầng số còn đầu tư manh mún, các thiết bị đầu cuối cơ bản vẫn sử dụng hệ điều hành và phần mềm của nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ bị cài cắm mã độc, bị chiếm quyền điều khiển từ xa, hoặc bị đánh cắp dữ liệu một cách tinh vi...