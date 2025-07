Tổng Bí thư: Xây dựng đội ngũ cán bộ nói đi đôi với làm, tránh hình thức, phô trương

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội cho biết, Đảng bộ xã Nghĩa Trụ được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ xã Long Hưng, xã Nghĩa Trụ và xã Vĩnh Khúc. Đảng bộ xã Nghĩa Trụ có 1.541 đảng viên, sinh hoạt ở 47 chi bộ; trong đó, đảng viên chính thức là 1.497, đảng viên dự bị là 44 và có 739 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng.

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã nỗ lực, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế phát triển bền vững, văn hoá xã hội có nhiều khởi sắc, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, cơ sở vật chất hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại; thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 là 152 triệu đồng/năm. Giá trị thu trên 1ha canh tác đến năm 2025 đạt 316 triệu đồng. Xã không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 0,2%...

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Trụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2040. Theo đó, xã Nghĩa Trụ quyết tâm xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống, ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, gắn với phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp chất lượng cao; giữ vững quốc phòng, an ninh; quyết tâm xây dựng xã giàu đẹp, văn minh và trở thành đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại, cơ bản đạt tiêu chí phường vào năm 2030.

Mục tiêu cụ thể là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 13-15%/năm. Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 5%; công nghiệp - xây dựng 45%; thương mại, dịch vụ, du lịch 50%. Giá trị thu trên 1ha đất canh tác là 350 triệu đồng.Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 200 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 2.200 tỷ đồng. Duy trì không còn hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo xuống dưới 0,15%.

Phấn đấu 100% làng, khu phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; > 96% gia đình văn hoá. Phấn đấu thu hút từ 2-3 triệu khách du lịch/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 51%, xã Nghĩa Trụ cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn của phường trực thuộc tỉnh. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp từ 150-170 đảng viên. Các chỉ số cải cách nền hành chính được xếp ở tốp đầu của tỉnh.

Em thiếu nhi tặng hoa chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm về dự, chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Trụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; báo cáo chính trị đã thể hiện tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị cao. Đặc biệt, Đại hội đã xác định những mục tiêu trong nhiệm kỳ tới khá toàn diện.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với đảng bộ xã cần triển khai ngay những nội dung thành các chương trình hành động cụ thể trong thực tế, với những mốc thực hiện rõ để đạt cho được các mục tiêu đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ trung tâm của nhiệm kỳ mới là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, trọng tâm, trọng điểm.

Xã cần tập trung vào 3 định hướng lớn: Đó là đô thị hóa gắn với phát triển dịch vụ chất lượng cao, tận dụng vị trí gần Thủ đô, xã cần có quy hoạch hợp lý các vùng đất giáp các trục đường lớn để hình thành các khu dịch vụ hỗ trợ đô thị, cung cấp dịch vụ thương mại, chợ nông sản, làng nghề dịch vụ, trung tâm hậu cần nông nghiệp, từng bước chuẩn hóa hạ tầng đô thị hệ thống giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, công viên để hướng tới trở thành phường trong tương lai.

Phát triển nông nghiệp đặc thù, chất lượng cao và tái cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, song song với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng đào tạo nghề, phát triển kỹ năng số kỹ năng kinh doanh trong nhân dân thanh niên, phụ nữ, khuyến khích khởi nghiệp dịch vụ nông nghiệp sáng tạo tại chỗ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Trụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị, nhiệm kỳ tới xã Nghĩa Trụ cần tiếp tục quan tâm giữ vững môi trường chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội để phát triển, tăng cường các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và sự tham gia tích cực của nhân dân.

Cùng với đó tiếp tục thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của người dân, trong đó người dân phải được hưởng thụ thành quả y tế, tiếp cận giáo dục toàn diện, duy trì kết quả xoá hộ nghèo, kiên quyết không để tái nghèo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đặc biệt yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm chăm lo xây dựng đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đi liền với đó đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, sâu sát, kỷ luật, kỷ cương. Chú trọng công tác sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên và quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, nhất là trong lực lượng lao động trẻ, khối kinh tế.

Về các công việc cần làm ngay sau Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cấp uỷ khoá mới khẩn trương cụ thể hoá nghị quyết đại hội thành các chương trình, kế hoạch, với lộ trình rõ, phân công cụ thể, tổ chức bộ máy xã theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp, gần dân, sát dân; phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.