Tổng Bí thư: VTV cần nỗ lực để trở thành cơ quan truyền thông hàng đầu khu vực

Sau nhiều nỗ lực vượt khó, tối 7/9/1970, buổi phát hình thử nghiệm đầu tiên đã diễn ra thành công, đánh dấu sự ra đời của ngành truyền hình Việt Nam, đáp ứng lòng mong mỏi của Bác lúc sinh thời và nguyện vọng của nhân dân.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm cho biết từ giữa năm 1967, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Ban Tuyên huấn Trung ương đã chuẩn bị cho ra đời ngành truyền hình Việt Nam.

Các ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính; ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và một số tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành Trung ương, tập đoàn, doanh nghiệp gửi lẵng hoa chúc mừng.

Về phía Đài Truyền hình Việt Nam có Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Lâm; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đài qua các thời kỳ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; các gương mặt nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam tiêu biểu.

Cùng dự có các ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; cùng lãnh đạo các Đài Phát thanh Truyền hình, báo chí Trung ương và địa phương; Đại sứ, Phó đại sứ các nước và đại diện các cơ quan hợp tác quốc tế tại Việt Nam.

Cùng dự có các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sáng 7/9, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên (7/9/1970 - 7/9/2025), ra mắt và phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today.

55 năm qua là một hành trình vất vả gian lao, nhưng đầy tự hào, vinh quang của các thế hệ những người làm truyền hình Việt Nam. Qua ống kính của Đài Truyền hình Việt Nam, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam hiện lên sinh động, chân thực: từ những trang sử hào hùng, những thành tựu đổi mới, đến những câu chuyện đời thường giàu tính nhân văn, các chương trình văn hóa, văn nghệ, giải trí đậm đà bản sắc và mang âm hưởng hiện đại, ngang tầm quốc tế.

Hàng chục vạn tác phẩm báo hình đã góp phần chuyển tải đầy đủ các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài, phản ánh trung thực, sinh động tình hình trong nước và trên thế giới, góp phần quan trọng định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận và xây dựng niềm tin xã hội, khích lệ tinh thần đoàn kết, cổ vũ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Biết bao thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên truyền hình đã không quản hiểm nguy, có mặt ở những nơi tuyến lửa chiến tranh, vùng bão lũ, tâm dịch, để mang đến nhân dân những hình ảnh kịp thời, chân thực và cảm động nhất.

Với những cống hiến bền bỉ, Đài Truyền hình Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Huân chương Lao động hạng Nhất...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng cùng các đại biểu và bạn bè quốc tế tham dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và lễ ra mắt, phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today. Đây là dấu mốc quan trọng trên chặng đường vẻ vang, với nhiều dấu ấn đầy tự hào của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh suốt 55 năm qua, từ điều kiện kỹ thuật thô sơ, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát triển thành đài quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực, nòng cốt, đa phương tiện tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, bồi đắp đời sống tinh thần, nâng cao dân trí; nói lên tiếng nói của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc, các chương trình, tác phẩm của Đài truyền hình Việt Nam đã phản ánh khách quan, nhiều chiều đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; cổ vũ đổi mới, lan tỏa nhân tố mới; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành tặng Đài Truyền hình Việt Nam 10 chữ: "Mọi người, mọi lúc, mọi nơi, sắc sảo, hấp dẫn". Mọi người là tất cả mọi người trong nước, ngoài nước, không phân biệt ai đều được thưởng thức. Mọi lúc là bất kỳ thời gian nào cũng thực hiện tốt. Mọi nơi là không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Chúng ta cũng đã sắc sảo, hấp dẫn rồi thì tiếp tục phải sắc sảo và hấp dẫn hơn nữa, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư chỉ rõ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển như vũ bão; tình hình địa chính trị, địa kinh tế biến chuyển không ngừng; cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia gay gắt, nguy cơ xung đột vũ trang, bùng phát điểm nóng có thể diễn ra bất ở thời điểm nào, tin tức thời sự chuyển động cuồn cuộn... những điều ấy càng làm cho thông tin trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống tinh thần của nhân loại, là nguồn sức mạnh chiến lược, là tài nguyên đặc biệt, là sức mạnh mềm để nâng cao vị thế quốc gia.

Tổng Bí thư yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, sự nghiệp báo chí - truyền thông nói chung và Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng đứng trước thời cơ lớn và thách thức gay gắt.