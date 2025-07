Tổng Bí thư và Tổng thống Mỹ điện đàm: Tạo niềm tin, kỳ vọng cho doanh nghiệp

Bộ trưởng cũng cho biết về kết quả cụ thể, công nghiệp chế biến, chế tạo quý 2 tăng 10,65% so với cùng kỳ, 6 tháng tăng 10%, đạt kịch bản đề ra và thuộc số ít các năm tăng trưởng 6 tháng đạt hai con số kể từ năm 2011.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước và tiếp tục trao đổi một số phương hướng, biện pháp lớn để thúc đẩy hợp tác, nhất là các lĩnh vực then chốt, đột phá như khoa học công nghệ cao.

Xuất khẩu 6 tháng tăng 14,4%, xuất siêu ước đạt 7,63 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 2 tăng 9% so với cùng kỳ, 6 tháng tăng 9,3%. Khách du lịch quốc tế đạt gần 10,7 triệu lượt người trong 6 tháng, tăng 20,7% so với cùng kỳ.

Vốn FDI thực hiện đạt trên 11,7 tỷ USD, tăng 8,1%. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 6 tháng đạt 152,7 nghìn doanh nghiệp, cao hơn 20% so với số rút lui khỏi thị trường (127,2 nghìn doanh nghiệp).

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ tiếp tục được chú trọng. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai tích cực.

Theo ông Thắng, cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản đạt được mục tiêu; 34 địa phương công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và thành lập đảng bộ tỉnh, nhân sự lãnh đạo địa phương để bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 1/7.

"Đây là thời khắc đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận định.

Ông cũng khẳng định "lòng tin, niềm tự hào của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp được nâng lên, tạo khí thế mới để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới".