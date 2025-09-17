Tổng Bí thư và chuyện 'chống cô đơn cho người cao tuổi, sáng đón đi, chiều đưa về'

Đề xuất đó là ý tưởng “chống cô đơn cho người cao tuổi” và ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng tích cực từ dư luận xã hội. Đây được xem là giải pháp nhân văn, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng tuổi thọ bình quân của người Việt Nam lên 80 tuổi vào năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu ở Nghệ An, hồi tháng 5. Ảnh: TTXVN

Người Việt Nam thường sống theo quan niệm “trẻ cậy cha, già cậy con”. Vì vậy, việc duy trì mô hình gia đình tam, tứ đại đồng đường vốn được xem là một nét đẹp của văn hóa gia đình.

Tuy nhiên, đất nước đang trên đà phát triển và hội nhập. Người trẻ đổ về các đô thị lớn làm việc, lập gia đình và bị cuốn theo nhịp sống công nghiệp lúc nào cũng vội vã, gấp gáp. Mô hình gia đình 3-4 thế hệ chung sống giảm dần, thay vào đó là mô hình gia đình trẻ với 1-2 con không sống cùng bố mẹ, ông bà. Người già cứ thế, dần bị đẩy ra bên lề cuộc sống gia đình.

Cả nước hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất châu Á, thời gian chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già chỉ từ 17-20 năm, ngắn hơn so với nhiều nước khác… Chúng ta sẽ bước vào thời kỳ dân số già từ năm 2036, khi đó tỉ trọng nhóm người già từ 65 tuổi trở lên đạt 14,2% tổng dân số. Dự báo số người cao tuổi sẽ lên 25,2 triệu vào năm 2069.