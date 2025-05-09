Tổng Bí thư trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Bộ Quốc gia Giáo dục được thành lập (28/8/1945) với nhiệm vụ xây dựng nền giáo dục hoàn toàn mới, của dân, do dân và vì dân. Trong giai đoạn 1945-1954, phong trào Bình dân học vụ và Bổ túc văn hóa là kỳ tích, xóa mù chữ cho hàng triệu người và nâng cao dân trí. Hệ thống trường lớp không ngừng được mở rộng để đào tạo nguồn nhân lực cốt cán cho sự nghiệp "kháng chiến, kiến quốc".

Kế thừa những thành quả của giai đoạn trước, giai đoạn 1954-1975, miền Bắc cơ bản xóa nạn mù chữ. Hàng vạn cán bộ, trí thức, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên được đào tạo cả ở trong nước và được cử đi đào tạo ở các nước xã hội chủ nghĩa, trở thành lực lượng chủ chốt xây dựng miền Bắc và chi viện cho miền Nam. Ở miền Nam, trong vùng giải phóng, nền giáo dục cách mạng chứng minh sự linh hoạt, bền bỉ, xây dựng mạng lưới trường lớp dân chủ, đào tạo cán bộ phục vụ kháng chiến.

Thành tựu nổi bật nhất của giáo dục giai đoạn 1975-1986 là thống nhất thành công hệ thống giáo dục quốc dân. Mạng lưới trường lớp từ mầm non đến đại học duy trì và mở rộng; thành công trong xoá mù chữ và nâng cao dân trí. Đây cũng là giai đoạn xây dựng hệ thống đường lối, chính sách giáo dục toàn diện, trở thành kim chỉ nam cho hoạt động của ngành trong suốt một thời gian dài.