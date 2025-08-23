Tổng Bí thư Tô Lâm: Văn hóa phải luôn soi đường, dẫn dắt và bồi đắp sức mạnh dân tộc

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28/8/1945-28/8/2025) diễn ra vào sáng 23/8, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, 80 năm qua là một chặng đường đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi vinh quang, thể hiện khát vọng vươn lên của một dân tộc luôn lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, ngọn đuốc soi đường cho mọi thắng lợi.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa

Văn hóa - ngọn đuốc soi đường

Tổng Bí thư khẳng định, ngay từ khi Đảng mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt văn hóa vào vị trí đặc biệt. Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 đã xác lập 3 nguyên tắc lớn: dân tộc, khoa học, đại chúng; khẳng định văn hóa soi đường cho quốc dân đi.

Từ đó đến nay, xuyên suốt các kỳ Đại hội, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương đều nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển.

Hiện nay, Việt Nam đang xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh; đề cao hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam; đồng thời phòng chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.