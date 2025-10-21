Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan về việc hỗ trợ và thúc đẩy công tác chuẩn bị và triển khi các dự án được tài trợ theo Chương trình đầu tư công (PIF) của Phần Lan - Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm chính thức lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Phần Lan diễn ra vào thời điểm hai nước đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 – 2023), đánh dấu chặng đường hợp tác bền vững và mở ra giai đoạn hợp tác mới hướng tới 50 năm tiếp theo. Đây là cơ hội quan trọng để hai nước nhìn lại những thành tựu hợp tác tốt đẹp trong quá khứ cũng như đề ra những định hướng lớn, làm mới quan hệ, tạo xung lực, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt lên tầm cao mới.

