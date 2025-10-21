Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Phần Lan

Theo đặc phái viên TTXVN, đúng 18 giờ 30 phút giờ địa phương (tức 22 giờ 30 phút giờ Hà Nội) ngày 20-10, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan. Ảnh: TTXVN

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Helsinki, về phía Phần Lan có ông Mika Koskinen, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao; ông Pekka Juhani Voutilaine, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam. Về phía Việt Nam có bà Phạm Thị Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.