Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc

Trước đó, ngày 6-8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun.

Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được trao đổi với Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thông qua việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó có tổ chức tốt các chuyến thăm cấp cao sắp tới; tăng cường hợp tác trên lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp Hàn Quốc tới đầu tư tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường lẫn nhau; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ cũng như hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, trong đó có cơ chế ASEAN - Hàn Quốc và Mê Kông - Hàn Quốc.