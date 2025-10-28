Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến London, bắt đầu thăm chính thức Anh

28/10/2025 16:39

Sáng 28/10, theo giờ địa phương (chiều nay theo giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta tới sân bay London Stansted, bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland theo lời mời của Thủ tướng Keir Starmer.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sân bay có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Seema Malhotra, Đại sứ Anh tại Việt Nam Ian Frew; ông Stephan Walton, đại diện Vụ lễ tân Bộ ngoại giao Anh, Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán.

Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, góp phần nâng cao uy tín, vị thế đối ngoại của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, hội kiến với Lãnh đạo Quốc hội để trao đổi, thống nhất các biện pháp đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kinh tế cấp cao với nhiều doanh nghiệp lớn của Anh để tăng cường hợp tác về tài chính – ngân hàng, năng lượng, khoa học – công nghệ và phát triển xanh.

tong bi thu to lam va phu nhan den london, bat dau tham chinh thuc anh hinh anh 1
tong bi thu to lam va phu nhan den london, bat dau tham chinh thuc anh hinh anh 2
tong bi thu to lam va phu nhan den london, bat dau tham chinh thuc anh hinh anh 3
