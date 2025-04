Tổng Bí thư Tô Lâm và Nhà vua Bỉ bàn về định hướng hợp tác

Thủ tướng đề nghị hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thực chất trong các lĩnh vực mà Bỉ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng chiến lược, đào tạo nguồn nhân lực....

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và thúc đẩy EC sớm gỡ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Nhà vua Bỉ Philippe (Ảnh: Tuấn Bảo).

Hai bên thống nhất việc tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các cấp và trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội; đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành hai nước; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có...

Về Biển Đông, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trong khu vực; giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.