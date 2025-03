Tổng Bí thư Tô Lâm: Tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn

Cùng đó, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp và nhân dân đối với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ngoài ra, thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi… Đồng thời, phát triển nhanh và bền vững, từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược; bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Xây dựng một ASEAN gắn kết, sáng tạo và thịnh vượng

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Singapore có nhiều điểm tương đồng và bổ sung cho nhau. Singapore có thế mạnh về công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và nguồn vốn đầu tư; trong khi Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, thị trường rộng lớn và tiềm năng phát triển to lớn.

“Đây chính là cơ sở vững chắc cho sự hợp tác hai bên cùng có lợi” – Tổng Bí thư khẳng định và đề xuất một số lĩnh vực trọng tâm mà hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Đó là tăng cường hợp tác trong các dự án nghiên cứu khoa học; thúc đẩy hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa các viện nghiên cứu và các trường đại học đạt chuẩn quốc tế. Hợp tác đổi mới sáng tạo để có thể khai thác và bổ sung thế mạnh của mỗi bên, qua đó tạo nên các giá trị đột phá.