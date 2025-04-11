Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội cho ông Đỗ Văn Chiến

Sáng 4-11, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.