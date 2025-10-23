Đón Tổng Bí thư và Phu nhân tại sân bay có ông Atanas Zafirov, Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Bulgaria, ông Roussi Ivanov, Thư ký đối ngoại Phủ Tổng thống Bulgaria, ông Mircho Ivanov, Cục trưởng Cục lễ tân Phủ Tổng thống Bulgaria, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới Sofia, bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Bulgaria

Là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, từ năm 1950, tình hữu nghị Việt Nam – Bulgaria được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Tháng 8/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Bulgaria, đặt nền móng, mở ra giai đoạn phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu về vật chất cũng như tinh thần mà Bulgaria dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đón Tổng Bí thư và Phu nhân tại sân bay có ông Atanas Zafirov, Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Bulgaria và nhiều vị đại biểu khác.

Người dân Việt Nam luôn khắc ghi hình ảnh hàng nghìn học sinh, sinh viên, nhân dân Bulgaria xuống đường phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển quan hệ 2 nước đánh dấu một quãng thời gian lịch sử cùng đồng hành trong công cuộc xây dựng, phát triển của nhau cũng như những thành quả hợp tác trên hầu hết các lĩnh vực hợp tác trong quan hệ hai nước.