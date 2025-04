Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (Ảnh: TTXVN).

Nội dung này được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiều 8/4, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần tự lực, tự cường; giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì hòa bình, ổn định… cũng là nhiệm vụ được Tổng Bí thư đề cập.

Ông cho biết Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã từng bước điều chỉnh cơ cấu tổ chức nhằm mục tiêu tinh - gọn - mạnh. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang tiến hành sắp xếp Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh tương ứng với điều chỉnh đơn vị hành chính cấp tỉnh; giải thể Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực để đảm bảo duy trì sức mạnh quân sự của đất nước.

Lực lượng Công an nhân dân sau 3 lần sắp xếp kể từ 2018 đến nay đã tinh gọn đáng kể, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hiện Bộ Công an không tổ chức Công an cấp huyện, tiếp nhận một số nhiệm vụ mới.

Về phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Tổng Bí thư chia sẻ, tuy kinh tế Việt Nam có sự tăng trưởng liên tục, song nguy cơ tụt hậu về kinh tế, rơi vào bẫy thu nhập trung bình vẫn hiện hữu.

Trước việc Mỹ mới đây công bố áp thuế đối với Việt Nam trong nhóm các nước ở mức cao nhất, Tổng Bí thư cho biết Trung ương Đảng đã giao lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ban, ngành tiếp xúc ngay với cơ quan chức năng có liên quan của Mỹ, sẽ có giải pháp đồng bộ để xử lý.