Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Trường mẫu giáo Kiêng Sang và lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại đây, các học sinh đã trình bày những tiết mục đặc sắc ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên, các bài dân ca truyền thống ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước. Đặc biệt, các em nhỏ đã hát bài "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" và biểu diễn độc tấu piano độc đáo.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại nơi đỗ xe, lãnh đạo Trường mẫu giáo Kiêng Sang đã mời Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan các phòng học và lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó xem Chương trình biểu diễn nghệ thuật do các học sinh Trường mẫu giáo Kiêng Sang thực hiện.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà cho cô và trò Trường mẫu giáo Kiêng Sang. Trường mẫu giáo Kiêng Sang được thành lập năm 1954. Ban đầu trường chỉ là cơ sở giáo dục thông thường nhưng từ cuối năm 1970 đã được chuyển đổi thành cơ sở giáo dục đào tạo âm nhạc dành cho trẻ em năng khiếu. Các giáo viên của trường đều có khoảng 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo âm nhạc. Ngoài giảng dạy, các giáo viên của trường có nhiệm vụ tới các cơ sở đào tạo khác để tìm kiếm các tài năng âm nhạc.

Trường nhận được sự quan tâm của phía Triều Tiên và nhiều lần được Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un tới thăm. Nhiều học sinh của trường đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế.

Trường mẫu giáo Kiêng Sang có mối quan hệ gắn bó khăng khít với Trường mẫu giáo Hữu nghị Việt - Triều, một món quà ý nghĩa mà Chính phủ Triều Tiên đã trao tặng cho nhân dân Việt Nam (8-3-1978).