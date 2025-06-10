Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Triều Tiên: Biểu hiện sinh động nhất của quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên

Nhân dân Thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Việt Nam sang thăm hữu nghị CHDCND Triều Tiên từ ngày 8-12/7/1957. (Nguồn: TTXVN)

Đại sứ cho biết ý nghĩa của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên?

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9-11/10. Đây là chuyến thăm cấp cao có nhiều ý nghĩa quan trọng, cụ thể:

Thứ nhất, đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư và là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến Triều Tiên sau 18 năm kể từ chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào năm 2007.

Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên)

Thứ hai, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Triều Tiên đang tổ chức Năm Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (31/1/1950 - 31/1/2025). Đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong năm đặc biệt này.

Chuyến thăm càng thêm ý nghĩa khi Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Triều Tiên dự lễ cắt băng khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho mối quan hệ Việt Nam-Triều Tiên, do đó sự kiện này không chỉ mang giá trị văn hóa-chính trị và biểu tượng sâu sắc mà còn là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị thủy chung, bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ trở thành điểm đến mang ý nghĩa lịch sử, góp phần giáo dục các thế hệ mai sau của hai nước về truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Triều Tiên.

Thứ ba, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm then chốt với mỗi Đảng, mỗi nước và quan hệ song phương. Trong đó, Việt Nam vừa tổ chức thành công các sự kiện lớn trong năm 2025 như kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh 2/9. Việt Nam đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra; tiến hành tổng kết 40 năm đổi mới và tập trung triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV.