Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Phần Lan: Hợp tác, đổi mới và sẻ chia tương lai

|Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Phần Lan từ ngày 20-22/10. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Phần Lan từ ngày 20-22/10 theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình đã chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam nêu bật ý nghĩa cũng như kỳ vọng về chuyến thăm đặc biệt quan trọng với quan hệ song phương.
Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm Phần Lan sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam?
Chuyến thăm chính thức Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là sự kiện chính trị – đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu mốc son mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan.
Đây là chuyến thăm Phần Lan đầu tiên của lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ với Phần Lan, một đối tác giàu tiềm năng, có vị thế hàng đầu trong Liên minh châu Âu (EU) về đổi mới sáng tạo, giáo dục, chuyển đổi xanh và kinh tế tri thức.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn hợp tác mới, khẳng định sự tin cậy chính trị, củng cố hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, môi trường, nông nghiệp, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn, những hướng đi phù hợp với tầm nhìn phát triển bền vững của cả hai nước.
Bên cạnh ý nghĩa chính trị và kinh tế, chuyến thăm còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan và cả Bắc Âu, lắng nghe tâm tư và khích lệ tinh thần kiều bào, qua đó thắt chặt hơn nữa mối gắn bó giữa cộng đồng người Việt với quê hương. Đặc biệt, Tổng Bí thư sẽ gặp gỡ với sinh viên Việt Nam tại Phần Lan, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo cao nhất tới thế hệ trẻ, khuyến khích học tập, trau dồi tri thức và đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.
Tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm này sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Phần Lan, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn, phù hợp với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, cũng như tinh thần hợp tác, đổi mới và sẻ chia mà hai dân tộc cùng hướng tới.
|Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Trong chuyến thăm, dự kiến Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có những hoạt động điểm nhấn gì? Đại sứ kỳ vọng thế nào về chuyến thăm đặc biệt này và động lực đối với quan hệ song phương?
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm, dự kiến sẽ có nhiều hoạt động quan trọng, thể hiện chiều sâu, tầm nhìn chiến lược và tính toàn diện trong quan hệ song phương giữa hai nước.
Trước hết, Tổng Bí thư sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Phần Lan, nhằm trao đổi sâu rộng về định hướng phát triển quan hệ Việt Nam-Phần Lan trong giai đoạn mới, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Các nhà lãnh đạo dự kiến chứng kiến lễ ký kết và trao đổi một số văn kiện hợp tác song phương, mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực phát triển bền vững, nông nghiệp xanh, và kinh tế tuần hoàn.
Bên cạnh các hoạt động chính thức, Tổng Bí thư sẽ thăm và làm việc với một số cơ sở kinh tế, giáo dục tiêu biểu của Phần Lan, cũng như gặp gỡ sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây. Những hoạt động này thể hiện rõ tầm nhìn của Việt Nam trong hợp tác đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Một điểm nhấn khác của chuyến thăm là cuộc gặp gỡ thân tình với cộng đồng người Việt Nam không chỉ ở Phần Lan mà còn ở cả khu vực Bắc Âu, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo cấp cao tới kiều bào, đồng thời khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam.
Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan sẽ phối hợp tổ chức chương trình hòa nhạc với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Helsinki Metropolitan Orchestra và Nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy. Đây là hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc, thể hiện tinh thần kết nối và tôn vinh giá trị nghệ thuật của hai dân tộc Việt Nam-Phần Lan.
Tôi tin rằng chuyến thăm lần này sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, không chỉ trên các lĩnh vực truyền thống như giáo dục, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, môi trường và năng lượng, mà còn mở rộng sang những lĩnh vực mới phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu như chuyển đổi số, an ninh lương thực và tăng trưởng xanh.
Đây cũng là dịp để Việt Nam khẳng định hình ảnh của một đất nước năng động, đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, một đối tác tin cậy, có trách nhiệm và giàu tiềm năng hợp tác với Phần Lan và châu Âu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
|Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm việc với Quốc vụ khanh thường trực Bộ Ngoại giao Phần Lan Jumka Salovaara trong khuôn khổ chuyến công tác tại Phần Lan, ngày 26/9. (Ảnh: Bảo Chi)
Đại sứ hãy mô tả quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan trong hơn 5 thập kỷ qua bằng ba từ và giải thích cho sự lựa chọn đó?
Nếu được chọn ba từ để nói về mối quan hệ giữa Việt Nam và Phần Lan, tôi xin chọn: Đồng hành – Đổi mới – Tương lai.
“Đồng hành”, bởi hơn nửa thế kỷ qua, Phần Lan luôn là người bạn tin cậy, sát cánh cùng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Từ những năm Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, Phần Lan đã hỗ trợ chúng tôi trong nhiều lĩnh vực quan trọng như giáo dục, nước sạch, môi trường, nông nghiệp và quản lý bền vững tài nguyên.
Tình bạn đó bền chặt qua thời gian và được kế thừa, phát triển trong giai đoạn mới. Ngày nay, hai nước đã chuyển đổi thành công từ quan hệ hợp tác phát triển sang đối tác bình đẳng, cùng có lợi — một minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của Việt Nam và cho tầm nhìn dài hạn, nhân văn trong chính sách của Phần Lan.
“Đổi mới”, bởi cả Việt Nam và Phần Lan đều coi tri thức và sáng tạo là động lực của phát triển. Hai quốc gia đang hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, giáo dục, khoa học công nghệ, và tăng trưởng xanh. Đây chính là những lĩnh vực mở ra động lực mới cho quan hệ song phương trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.
Và cuối cùng, “Tương lai”, bởi quan hệ Việt Nam-Phần Lan không chỉ được xây dựng trên nền tảng lịch sử và tình bạn truyền thống, mà còn hướng đến một tương lai phát triển hài hòa, bền vững và sáng tạo, cùng chung tay vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Ba từ ấy vừa là chặng đường đã qua, vừa là định hướng cho hành trình phía trước của quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Phần Lan.
|Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình với các đại biểu trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Phần Lan.
Phần Lan là một trong những quốc gia ưu tiên phát triển các lĩnh vực khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo và gần đây cũng chú trọng đến ngành công nghiệp bán dẫn trong xu thế chuyển đổi số và tự chủ công nghệ của châu Âu. Theo Đại sứ, hai nước cần làm gì để thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực này, góp phần cộng hưởng sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước trong thời gian tới?
Phần Lan từ lâu được biết đến là quốc gia đi đầu thế giới về giáo dục, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, với những thành tựu đáng tự hào trong các lĩnh vực như công nghệ số, năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn. Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển mạnh mẽ để thực hiện mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng tới nền kinh tế tri thức, xanh và bền vững.
Để thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, tôi cho rằng có ba hướng hợp tác trọng tâm mà hai bên có thể đẩy mạnh trong thời gian tới:
Thứ nhất, tăng cường kết nối chiến lược giữa các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước. Phần Lan có thế mạnh về mô hình đổi mới sáng tạo dựa trên liên kết “nhà nước – doanh nghiệp – học thuật”, còn Việt Nam có thị trường năng động, nguồn nhân lực trẻ và khát vọng hội nhập. Việc kết nối này sẽ mở ra cơ hội hình thành các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo hoặc các dự án chung trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển bền vững.
Thứ hai, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong công nghiệp bán dẫn, công nghệ xanh và giáo dục số. Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm giáo dục tiên tiến của Phần Lan, đất nước có mô hình giáo dục được đánh giá là nhân văn, hiện đại và thực tiễn bậc nhất thế giới.
Thứ ba, phát huy vai trò của doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia hai nước trong việc triển khai các dự án hợp tác cụ thể. Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai bên.
Tôi tin rằng, với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và tinh thần đổi mới, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, Việt Nam và Phần Lan hoàn toàn có thể cộng hưởng sức mạnh tri thức và sáng tạo, cùng nhau đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội, chuyển đổi xanh và tương lai bền vững của cả hai quốc gia.
|Ngày Việt Nam 2025 lần đầu tiên tại Phần Lan, ngày 16/8.
Sau hơn hai năm công tác tại Phần Lan, điều gì về đất nước – con người nơi đây gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với Đại sứ?
Điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với tôi về Phần Lan và con người Phần Lan chính là sự giản dị, chân thành và tinh thần kiên định – những phẩm chất rất đặc trưng của một dân tộc sống hài hòa với thiên nhiên, coi trọng tri thức và đề cao giá trị cộng đồng và cũng là những phẩm chất đã giúp Phần Lan là đất nước hạnh phúc nhất thế giới 8 năm liên tiếp.
Tôi đặc biệt khâm phục ý chí “Sisu”, tinh thần vượt khó đặc trưng của người Phần Lan. Đó là sự bền bỉ, dũng cảm và quyết tâm tiến về phía trước, bất kể thử thách. Chính tinh thần ấy khiến Phần Lan không ngừng đổi mới, sáng tạo và dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, công nghệ, đến chuyển đổi xanh và quản trị xã hội.
Con người Phần Lan khiêm nhường nhưng chân thành, ít lời nhưng sâu sắc, và luôn tôn trọng sự khác biệt. Trong quan hệ với Việt Nam, họ là những người bạn đáng tin cậy, thẳng thắn và nhiệt tâm.
Tôi cũng rất ấn tượng với tinh thần sáng tạo và yêu cái đẹp của người Phần Lan, thể hiện trong mọi lĩnh vực, từ thiết kế, giáo dục, cho đến cách họ gìn giữ môi trường và di sản văn hóa. Dù là một quốc gia nhỏ về dân số, Phần Lan lại luôn nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về giáo dục, đổi mới sáng tạo và hạnh phúc, nhờ vào cách họ đầu tư cho con người, coi con người là trung tâm của mọi chính sách.
Với tôi, Phần Lan không chỉ là một quốc gia Bắc Âu xinh đẹp mà còn là người bạn đồng hành truyền cảm hứng cho Việt Nam trên con đường phát triển bền vững, xanh và sáng tạo.
Trân trọng cảm ơn Đại sứ!
|Phần Lan không chỉ là một quốc gia Bắc Âu xinh đẹp mà còn là người bạn đồng hành truyền cảm hứng cho Việt Nam trên con đường phát triển bền vững, xanh và sáng tạo. (Nguồn: Getty Images)