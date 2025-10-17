Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Phần Lan: Hợp tác, đổi mới và sẻ chia tương lai

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Phần Lan từ ngày 20-22/10. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Phần Lan từ ngày 20-22/10 theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình đã chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam nêu bật ý nghĩa cũng như kỳ vọng về chuyến thăm đặc biệt quan trọng với quan hệ song phương.

Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm Phần Lan sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam?

Chuyến thăm chính thức Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là sự kiện chính trị – đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu mốc son mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan.

Đây là chuyến thăm Phần Lan đầu tiên của lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ với Phần Lan, một đối tác giàu tiềm năng, có vị thế hàng đầu trong Liên minh châu Âu (EU) về đổi mới sáng tạo, giáo dục, chuyển đổi xanh và kinh tế tri thức.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn hợp tác mới, khẳng định sự tin cậy chính trị, củng cố hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, môi trường, nông nghiệp, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn, những hướng đi phù hợp với tầm nhìn phát triển bền vững của cả hai nước.

Bên cạnh ý nghĩa chính trị và kinh tế, chuyến thăm còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan và cả Bắc Âu, lắng nghe tâm tư và khích lệ tinh thần kiều bào, qua đó thắt chặt hơn nữa mối gắn bó giữa cộng đồng người Việt với quê hương. Đặc biệt, Tổng Bí thư sẽ gặp gỡ với sinh viên Việt Nam tại Phần Lan, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo cao nhất tới thế hệ trẻ, khuyến khích học tập, trau dồi tri thức và đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm này sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Phần Lan, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn, phù hợp với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, cũng như tinh thần hợp tác, đổi mới và sẻ chia mà hai dân tộc cùng hướng tới.

Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trong chuyến thăm, dự kiến Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có những hoạt động điểm nhấn gì? Đại sứ kỳ vọng thế nào về chuyến thăm đặc biệt này và động lực đối với quan hệ song phương?

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm, dự kiến sẽ có nhiều hoạt động quan trọng, thể hiện chiều sâu, tầm nhìn chiến lược và tính toàn diện trong quan hệ song phương giữa hai nước.