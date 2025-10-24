Tổng Bí thư Tô Lâm thăm nơi Bác Hồ từng ở tại Bulgaria

Cung điện Vrana được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20, là nơi chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại của đất nước Bulgaria cũng như trong quan hệ quốc tế. Chủ nhân hiện nay của Cung điện Vrana là Cựu hoàng Bulgaria Simeon Saxe-Coburg-Gotha, người từng là Thủ tướng Bulgaria từ tháng 7/2001 đến tháng 8/2005.

Với tình cảm đặc biệt dành cho vị lãnh tụ Việt Nam và đất nước, con người mảnh đất hình chữ S, Cựu hoàng là người đã nêu ý tưởng gắn Biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cung điện Vrana, với mong muốn nơi đây trở thành biểu tượng của tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Nhân chuyến thăm Cung điện Vrana, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp Cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha; trân trọng trao tặng Cựu hoàng Biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để gắn tại Cung điện.