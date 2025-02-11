Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Huế

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Huế còn 8/40 xã, phường còn ngập, mức ngập bình quân từ 0,3-0,5 m, có nơi sâu hơn. Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, đến 17 giờ ngày 1-11 trên địa bàn toàn thành phố còn nhiều ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,3m-0,7m, một số địa nặng như xã Quảng Điền, Phong Dinh, phường Hóa Châu; Phú Hồ. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để xác định, cụ thể số lượng nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Cùng đi có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo thành phố Huế; lãnh đạo Quân khu 4...

Tại xã Quảng Điền (thành phố Huế), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình thôn Khuông Phò Đông – địa bàn bị cô lập bởi mưa lũ trong những ngày qua. Tại đây, Tổng Bí thư thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do mưa lũ gây ra và mong người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Tổng Bí thư, Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và đồng bào cả nước đã luôn hướng về miền Trung và thành phố Huế với tinh thần "lá lành đùm lá rách", kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ lụt. Các lực lượng đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời.