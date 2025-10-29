Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Oxford (Vương quốc Anh)

Đại học Oxford là một trong những trung tâm giáo dục Đại học hàng đầu của thế giới, là biểu tượng tri thức của nước Anh, là nơi đã đào tạo nhiều thế hệ những con người dấn thân cho hòa bình, công lý và sự tiến bộ của nhân loại. Trong những năm qua, Đại học Oxford đã có nhiều hợp tác với một số trường học tại Việt Nam trong các lĩnh vực y sinh, vật lý…

Phát biểu chính sách tại Đại học Oxford, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định thế giới đang thay đổi từng ngày, trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra cho các quốc gia không chỉ là “đứng về phía ai, đứng ở đâu”, mà là “đứng vững bằng cách nào, tự chủ như thế nào”.

Đối với Việt Nam, đó cũng là câu hỏi sinh tử. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết: “Việt Nam chọn con đường hòa bình, độc lập, tự chủ, hợp tác cùng phát triển. Việt Nam là một dân tộc đã phải giành độc lập bằng xương máu và đã trả giá cho chiến tranh để có hòa bình. Chúng tôi hiểu rõ giá trị tối thượng của hòa bình. Chân lý ‘Không có gì quý hơn độc lập, tự do’ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động của dân tộc tôi. Đó là nền tảng đạo lý và nguyên tắc sống của chúng tôi trong đời sống xã hội và quan hệ quốc tế hôm nay”.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Oxford. Ảnh: dangcongsan.vn

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thêm: “Việt Nam không cổ vũ đối đầu. Việt Nam không chọn cách phát triển dựa trên xung đột hay đối kháng. Chúng tôi tin vào đối thoại bình đẳng, tin vào luật pháp quốc tế, tin rằng chủ quyền không nên được khẳng định bằng súng đạn, bằng áp đặt, mà bằng sự tôn trọng lẫn nhau, bằng thỏa thuận tôn trọng luật lệ chung và bằng lợi ích cùng chia sẻ. Tinh thần đó đã giúp Việt Nam vừa giữ được ổn định chính trị-xã hội, vừa chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, mở rộng hợp tác nhiều tầng nấc với các đối tác ở mọi khu vực, trong đó có Vương quốc Anh”.

Chia sẻ động lực phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đã lựa chọn một hướng đi rất rõ ràng: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tri thức sẽ là động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn tới.