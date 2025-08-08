Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngành tài chính phải tiên phong, dấn thân, đổi mới

Sáng nay (8/8), Bộ Tài chính tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tài chính (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự buổi lễ còn có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương cùng đông đảo cán bộ công chức, viên chức ngành tài chính qua các thời kỳ.

5 dấu mốc son ngành tài chính

Nhìn lại chặng đường 80 năm hình thành, xây dựng và phát triển của ngành, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh 5 mốc son.

Một là, đổi mới để xây dựng hệ tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, góp phần giúp tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021-2025 ước đạt khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới và khu vực.

Năm 2025 phấn đấu tăng trưởng 8,3-8,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa nước ta gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tài chính. Ảnh: Phạm Hải

Hai là, hoàn thiện và đổi mới chính sách tài khoá để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa huy động và định hướng phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; thực hiện đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng...

Đến nay, thu ngân sách nhà nước đã đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, trong đó tỷ lệ chi đầu tư phát triển tăng lên 32%, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển.