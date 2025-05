Tổng Bí thư Tô Lâm: Lực lượng công an thể hiện rõ bản lĩnh, phẩm chất anh hùng

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chiều nay tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 09 ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân (CAND).

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đình Hiếu

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an - nhấn mạnh sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo, giáo dục, rèn luyện tư cách người công an cách mạng.