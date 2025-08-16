Tổng Bí thư Tô Lâm: Lực lượng Công an nhân dân phải luôn giữ vững thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư đã thông tin một số thành tựu cũng như một số định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, đặc biệt là việc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, đảm bảo thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, ổn định, trật tự xã hội; phát triển đất nước nhanh và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tổng Bí thư khẳng định, trong suốt gần 1 thế kỷ theo Đảng, lực lượng công an đã trưởng thành vượt bậc, nhiều tướng lĩnh, sĩ quan Công an trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, đội ngũ Công an nhân dân ngày một lớn mạnh, trưởng thành. Đảng, Nhà nước đã trao nhiều phần thưởng cao quý cho lực lượng Công an nhân dân. Nhưng điều quý giá, thiêng liêng nhất là Công an nhân dân được Đảng, nhân dân tin yêu. Công an nhân dân thực sự là con em của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, vì nhân dân mà phục vụ.

Tổng Bí thư lưu ý, ngày nay, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nhân dân phải tiếp tục khẳng định vai trò là “lá chắn thép” và “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; phải luôn luôn chủ động, nhạy bén, sáng tạo, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định, những tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao là vốn quý của lực lượng Công an nhân dân và của cả dân tộc: dù đã nghỉ công tác hay vẫn đang trên cương vị lãnh đạo, chỉ huy, mong tiếp tục phát huy phẩm chất “Công an nhân dân vì dân phục vụ”; tiếp tục là chỗ dựa tin cậy, là điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ; bằng kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của mình, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, truyền lửa, truyền nghề cho lớp cán bộ kế cận; kiên định về bản lĩnh chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sáng về lối sống; giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc rằng: “Làm người Công an cách mạng, điều cốt yếu là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vì nhân dân mà hy sinh, vì nhân dân mà chiến đấu”.