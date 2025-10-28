Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Đoàn gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo; Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài chính; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư. Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng tham gia Đoàn.

Chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh phát triển tốt đẹp trong những năm qua. Chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để các nhà lãnh đạo hai nước trao đổi, thống nhất về định hướng nâng quan hệ Việt Nam-Anh lên tầm cao mới, gia tăng tin cậy chính trị, tăng cường hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới là thế mạnh của Anh và phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam.