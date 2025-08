Tổng Bí thư Tô Lâm: Làm một vụ, cảnh tỉnh được cả lĩnh vực

Tổng Bí thư nêu rõ, việc giải quyết câu hỏi đó đã mở ra hướng điều tra, làm rõ bản chất vụ án. Trong đó, FLC là một ví dụ điển hình của hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

“Dồn tất cả nguồn tiền vào thị trường chứng khoán. Làm sao mà có thể lãi được đến mức như thế. Phải làm trong sạch thị trường, để nó vận hành đúng với giá trị thực. Đây là bài học mà chúng ta đã xử lý rất kịp thời, đúng tinh thần – làm một vụ, nhưng cảnh tỉnh được cả lĩnh vực”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, mỗi điển hình, mỗi hành vi đẹp, mỗi kết quả công tác của lực lượng đều gợi lên những suy ngẫm sâu sắc. Từ các cấp lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ, từng người dân, từng cô bác, anh chị cùng tham gia với lực lượng công an ở cơ sở đều đóng góp bằng những hình ảnh, việc làm cụ thể, đầy ý nghĩa.

Cạm bẫy là những “viên đạn bọc đường”

Tổng Bí thư cho rằng, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ công an trên mọi lĩnh vực công tác là rất lớn, do đó, chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an phải luôn sát với thực tiễn.