Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão, lụt tại Thái Nguyên

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khiến 7 người chết, 3 người bị thương, ước tổng thiệt hại về tài sản trên 12.200 tỉ đồng, trong đó có 200.000 nhà bị ảnh hưởng, khoảng 13.598 ha cây trồng, thủy sản bị ngập, hư hỏng, hơn 1 triệu vật nuôi bị chết hoặc nước cuốn trôi; trên 3.170 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng và một số thiệt hại khác; 6 Trung tâm y tế, bệnh viện, 25 trạm y tế địa phương bị ngập lụt, sạt lở; 180 điểm trường bị ảnh hưởng cùng nhiều thiệt hại về hệ thống thủy lợi, công trình cấp nước...

Ngay khi nước rút, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, người bị thương, bị thiệt hại do bão số 11 và mưa lũ sau bão gây ra; đồng thời đã tổ chức họp triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 11 và mưa lũ sau bão.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và Công an tỉnh đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, cùng với hàng ngàn lượt phương tiện (xe tải, xe chở quân, xe chữa cháy, xe chỉ huy, xe máy, xuồng máy…) tham gia cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn bị ngập lụt, chia cắt, sạt lở, tiếp tế, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân.