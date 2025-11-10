Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới Triều Tiên

11/10/2025 07:35

Rạng sáng nay, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác thăm Cấp nhà nước và Dự lễ kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng lao động Triều Tiên.

Trước đó, tiễn Tổng Bí thư tại sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng có có Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị, Uỷ viên Quốc vụ, Trưởng Ban quốc tế - Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Triều Tiên Kim Song Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Im Chon In, Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh cùng đại diện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

tong bi thu to lam ket thuc tot dep chuyen cong tac toi trieu tien hinh anh 1
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un cuốn sách ảnh "Thắm tình hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên." (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước đã đi sâu trao đổi, xác định các phương hướng, biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển hiệu quả, thực chất, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, phù hợp với các quy định liên quan, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo vov.vn
https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-to-lam-ket-thuc-tot-dep-chuyen-cong-tac-toi-trieu-tien-post1237037.vov
Copy Link
https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-to-lam-ket-thuc-tot-dep-chuyen-cong-tac-toi-trieu-tien-post1237037.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin đối ngoại
            Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới Triều Tiên
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO