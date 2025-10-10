Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường

Tối 9-10, tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: TTXVN

Hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua, nổi bật là tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết; hợp tác an ninh-quốc phòng được tăng cường; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch tăng trưởng vượt bậc; kết nối chiến lược phát triển, nhất là kết nối đường sắt được triển khai mạnh mẽ; hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn.