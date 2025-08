Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các gương điển hình dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX

Tổng Bí thư Tô Lâm dự gặp mặt các gương điển hình dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX.

Với chủ đề: “Thi đua tăng tốc, bứt phá xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; Đại hội Thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ IX do Bộ Công an tổ chức là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng.