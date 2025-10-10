Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev

Ông Medvedev chúc mừng những thành tựu ấn tượng của Việt Nam sau 80 năm xây dựng và phát triển đất nước. Thay mặt Đảng nước Nga Thống nhất, ông Medvedev chúc Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công, tạo cơ sở quan trọng để tiến tới giành được những thắng lợi to lớn hơn, vững bước tiến lên trên con đường xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy kênh hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga Thống nhất, hoan nghênh việc giao lưu giữa thế hệ trẻ hai Đảng và hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng nước Nga Thống nhất.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy, trên cơ sở các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước gần đây, hai bên đang tích cực triển khai các thỏa thuận, cam kết hợp tác trên các lĩnh vực; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả Kế hoạch tổng thể về hợp tác Việt Nam - Nga đến năm 2030 và các thoả thuận đã đạt được thời gian qua.

Đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư; tháo gỡ rào cản, mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau; tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như dầu khí - năng lượng, khoa học - công nghệ; tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng; mở rộng hợp tác địa phương, giao thông vận tải.

Ngoài ra nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao, du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước thăm nhau, thúc đẩy hợp tác năng lượng, dầu khí, điện hạt nhân, đẩy mạnh hợp tác lao động, trong đó có lao động nông nghiệp.

Hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề cao vai trò của Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Putin và ông Medvedev sớm thăm lại Việt Nam.