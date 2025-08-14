Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tuyên Quang

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005- 19/8/2025).

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh;

Cùng dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, Trung ương và tỉnh Tuyên Quang.

Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào” là công trình mang ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa sâu sắc, là một điểm tự tinh thần, biểu tượng vững bền, tiếp thêm động lực, quyết tâm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.