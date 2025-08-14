Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tuyên Quang

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005- 19/8/2025).
Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh;
Cùng dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, Trung ương và tỉnh Tuyên Quang.
Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào” là công trình mang ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa sâu sắc, là một điểm tự tinh thần, biểu tượng vững bền, tiếp thêm động lực, quyết tâm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của công trình không chỉ là biểu tượng tri ân sâu sắc công lao to lớn của Người mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, mong muốn xây dựng Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng của cả nước, đồng thời khắc ghi sâu đậm hình ảnh, kỷ niệm sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người ở và làm việc tại Tuyên Quang.
Tượng Bác được chế tác nguyên mẫu theo ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần sáu năm Người ở và làm việc tại Tuyên Quang. Tượng cao 7,9m, bằng chất liệu đồng nguyên chất với trọng lượng gần 7 tấn, bệ tượng cao 3,6m. Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân tỉnh Tuyên Quang làm tốt công tác quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị công trình Tượng đài một cách hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới.
Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức sau khi hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang hợp nhất, tạo nên khí thế mới, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân với nhân dân, giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói chung và xã Tân Trào nói riêng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các mô hình tự quản, điển hình tiên tiến được nhân rộng, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần làm chủ trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự của nhân dân được nâng lên, nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở…
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang nói chung, xã Tân Trào nói riêng đã kiên trì, phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả đáng trân trọng, tự hào, góp phần quan trọng vào thành tựu chung trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của cả nước.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một chiến lược lâu dài, sâu sắc, có ý nghĩa quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an và nhân dân.
Khẳng định đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những đổi mới mạnh mẽ, Tổng Bí thư đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, xã Tân Trào tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thấm nhuần quan điểm lấy dân làm gốc, nhân dân là trung tâm, chủ thể của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thiết thực, hiệu quả; đổi mới tư duy, cách tiếp cận trong xây dựng phong trào, tạo sự lan tỏa từ cơ sở, từ mỗi thôn, bản, từ mỗi người dân.
Tổng Bí thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân; thực hiện nghiêm phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.Tỉnh cần tận dụng thời cơ sáp nhập hành chính để tạo bước đột phá về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tạo ra động lực phát triển mới cho cả vùng trung du -miền núi phía Bắc. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể nhân dân dân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phát huy thế trận lòng dân – nền tảng quan trọng nhất trong bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, phục vụ công cuộc phát triển đất nước.
Đối với lực lượng công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an xã Tân Trào nói riêng, Tổng Bí thư đề nghị phải gương mẫu, đi đầu, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác bảo đảm an ninh phải đi trước một bước, phải là “lá chắn thép” trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia và an toàn xã hội. Bà con nhân dân trên địa bàn cần tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao ý thức tự giác bảo vệ an ninh trật tự, tránh tư tưởng coi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng toàn bộ nguồn kinh phí xây dựng Trường trung học phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang; trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào".