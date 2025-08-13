Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan cho biết, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan không chỉ là một cơ quan ngoại giao mới, mà còn là cánh cửa mở rộng, nơi bắt đầu của những hành trình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan. Ảnh: V.H

Thành phố Busan có đông người Việt Nam sinh sống, học tập, ngày càng hội nhập với cộng đồng địa phương, gắn mình cùng với sự phát triển của thành phố. Việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam.

Bà Đoàn Phương Lan khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cam kết sẽ là ngôi nhà chung của bà con, nơi mà mỗi người dân Việt Nam có thể tìm thấy sự hỗ trợ, sẻ chia và kết nối; cầu nối tin cậy để các doanh nghiệp hai nước tìm thấy đối tác, chia sẻ cơ hội và cùng nhau phát triển...

Thị trưởng thành phố Busan Park Hyeong Jun. Ảnh: V.H

Thị trưởng thành phố Busan Park Hyeong Jun nhận định, việc thành lập Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, là minh chứng sống động cho quan hệ liên kết ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia; là cầu nối vững chắc đưa quan hệ địa phương mở rộng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân.