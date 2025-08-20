Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ
20/08/2025 10:20
Sáng 20/8/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (28/8/21945-28/8/2025).
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh về hoạt động của Chính phủ qua các thời kỳ do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN