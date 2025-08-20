Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ

20/08/2025 10:20

Sáng 20/8/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (28/8/21945-28/8/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ - Ảnh 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ - Ảnh 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ . Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ - Ảnh 2.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh về hoạt động của Chính phủ qua các thời kỳ do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ - Ảnh 3.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh về hoạt động của Chính phủ qua các thời kỳ do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ - Ảnh 4.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh về hoạt động của Chính phủ qua các thời kỳ do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh về hoạt động của Chính phủ qua các thời kỳ do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ - Ảnh 6.
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ - Ảnh 7.
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ - Ảnh 8.
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ - Ảnh 9.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ - Ảnh 8.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

TTXVN
Theo thethaovanhoa.vn
https://thethaovanhoa.vn/tong-bi-thu-to-lam-du-le-ky-niem-80-nam-thanh-lap-chinh-phu-20250820092739476.htm
Copy Link
https://thethaovanhoa.vn/tong-bi-thu-to-lam-du-le-ky-niem-80-nam-thanh-lap-chinh-phu-20250820092739476.htm
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Xã hội
            Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO