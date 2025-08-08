Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính

08/08/2025 11:06

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân;

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh;

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành, đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

ndo_br_a4-bnd-9656.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm.
ndo_br_a5-bnd-9667.jpg
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến dự lễ kỷ niệm.
ndo_br_a5-bnd-9691.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự lễ kỷ niệm.
ndo_br_a6-bnd-9707.jpg
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến dự lễ kỷ niệm.
ndo_br_a9-bnd-9674.jpg
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự lễ kỷ niệm.
ndo_br_a5-bnd-9720.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính.
ndo_br_a7-bnd-9730.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính.
ndo_br_a10-bnd-9781.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính.

ĐĂNG KHOA-HẠNH NGUYÊN

Theo nhandan.vn
https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-to-lam-du-le-ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tai-chinh-post899389.html
Copy Link
https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-to-lam-du-le-ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tai-chinh-post899389.html
