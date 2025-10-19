Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công sân vận động 60.000 chỗ ngồi

Công trình không chỉ phục vụ riêng Bộ Công an, mà sẽ là trung tâm kết nối thể thao, văn hóa và du lịch của đất nước và khu vực; được thiết kế vượt chuẩn quốc tế cho các sự kiện thể thao lớn như ASIAD, Olympic, World Cup".

Sân vận động PVF có diện tích hơn 55.000m², sức chứa 60.000 chỗ ngồi, bao gồm 4 khán đài chính A, B, C, D và các khu chuyên môn: kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, khu cầu thủ, khu VIP, dịch vụ - ẩm thực. Cùng với đó, sân vận động có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18ha.

Đặc biệt, sân vận động được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải đấu khu vực. Điểm vượt trội khác biệt của sân vận động PVF là thiết kế mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn chỉ trong 12-20 phút, công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam. Mái vòm đóng mở tự động hiện đại được tham chiếu từ mô hình và công nghệ của sân vận động AT&T (Mỹ), sân có mái đóng mở lớn nhất thế giới hiện nay.

Sau khi hoàn thành, ngoài việc là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao của lực lượng Công an Nhân dân, sân vận động PVF còn là công trình biểu tượng mới mang tầm cỡ quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.