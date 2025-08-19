Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án mừng Quốc khánh

Cùng dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài…

Lễ khánh thành, khởi công được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu dự Lễ khánh thành, khởi công tại điểm cầu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).