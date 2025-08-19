Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án mừng Quốc khánh

Sáng 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trên khắp cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại điểm cầu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
Cùng dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài…
Lễ khánh thành, khởi công được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu dự Lễ khánh thành, khởi công tại điểm cầu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đông Anh, Hà Nội.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đông Anh, Hà Nội.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại điểm cầu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo về quá trình thực hiện, tiến độ thi công 250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup giới thiệu về công trình Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia do Vingroup làm chủ đầu tư. Công trình có tổng diện tích hơn 900.000 m2, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.
Trái tim của tổ hợp là toà nhà triển lãm Kim Quy – công trình mang tính biểu tượng với mái vòm thép khổng lồ nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy – huyền linh gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa. Toàn cảnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) nhìn từ trên cao. (Ảnh: VEC)
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) là một trong 6 công trình trọng điểm do Vingroup làm chủ đầu tư được khánh thành, khởi công dịp này. (Ảnh: VEC)
Hình ảnh kết nối tới điểm cầu số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, với việc Tòa nhà Saigon Marina IFC cao 55 tầng được khánh thành tại khu đất Ba Son, đánh dấu bước đi đầu tiên trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong khuôn khổ Lễ khánh thành, khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Vingroup vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tổ chức triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Thủ tướng trao tặng Bằng khen cho nhiều tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích giúp đưa nhiều dự án trọng điểm được khánh thành đúng thời hạn.
Theo nhandan.vn
Link bài gốc Copy Link https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-to-lam-du-le-khanh-thanh-khoi-cong-250-cong-trinh-du-an-mung-quoc-khanh-post901781.html
Copy Link
Link đã được copy https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-to-lam-du-le-khanh-thanh-khoi-cong-250-cong-trinh-du-an-mung-quoc-khanh-post901781.html