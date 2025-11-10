Tổng Bí thư Tô Lâm dự khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú ở Nghệ An

Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp là chủ trương đúng đắn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, còn có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tham gia lễ khởi công còn có Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, xây dựng trường lớp không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn là hướng tới mục tiêu lâu dài để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên giới, góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ. Đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất, với rừng, với đường biên, cột mốc.

Để công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi sớm thành hiện thực, góp phần vào thực hiện thành công chủ trương của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và xã Na Ngoi cần quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải làm cho thật tốt, thật nhanh và thật hiệu quả.

Địa phương phải đảm bảo mặt bằng, hạ tầng, giải ngân vốn đúng tiến độ, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công và công tác giảng dạy sau này.

Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi. Ảnh: Báo Nghệ An

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, đối với các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát, cần thực hiện thi công bằng cả tấm lòng, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.