Tổng Bí thư Tô Lâm dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc

Dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới!” có: Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, đại biểu cấp cao hai nước và đại diện hơn 400 doanh nghiệp đến từ hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Kim Min-seok chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao sang thăm Hàn Quốc. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt bởi Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là quốc khách đầu tiên đến thăm sau khi Hàn Quốc có chính phủ mới.

Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh, Hàn Quốc và Việt Nam từ lâu đã thân thiết, gắn bó và ngày càng tin cậy lẫn nhau. Mối quan hệ giữa hai nước phát triển nhanh chóng, giao lưu nhân dân diễn ra chủ động và sôi nổi hơn bao giờ hết. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đến nay hai nước đã trở thành đối tác thương mại lớn của nhau và Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Hai nước đã trở thành đối tác kinh tế không thể tách rời trong các lĩnh vực như dệt may, điện tử, hóa chất và đóng tàu.

Thủ tướng Kim Min-seok cho rằng, trong bối cảnh thế giới hiện nay, Hàn Quốc và Việt Nam không nên chỉ dừng lại ở những thành quả đã đạt được mà phải xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược lâu dài và mạnh mẽ hơn nữa. Đã đến lúc hai bên cần vượt qua mô hình hợp tác trong lĩnh vực sản xuất đơn giản thông thường để cùng phát triển sang các ngành mới như ngành công nghiệp văn hóa, dịch vụ, từ đó hình thành một hệ sinh thái hợp tác đa tầng, tận dụng tối đa các hiệu ứng cộng hưởng. Hai bên cần xây dựng một hệ thống hợp tác toàn diện về chuỗi cung ứng không chỉ trong lĩnh vực sản xuất mà mở rộng sang các ngành năng lượng mới.