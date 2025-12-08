Tổng Bí thư Tô Lâm dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc

Dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới!” có: Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, đại biểu cấp cao hai nước và đại diện hơn 400 doanh nghiệp đến từ hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.
Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Kim Min-seok chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao sang thăm Hàn Quốc. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt bởi Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là quốc khách đầu tiên đến thăm sau khi Hàn Quốc có chính phủ mới.
Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh, Hàn Quốc và Việt Nam từ lâu đã thân thiết, gắn bó và ngày càng tin cậy lẫn nhau. Mối quan hệ giữa hai nước phát triển nhanh chóng, giao lưu nhân dân diễn ra chủ động và sôi nổi hơn bao giờ hết. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đến nay hai nước đã trở thành đối tác thương mại lớn của nhau và Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Hai nước đã trở thành đối tác kinh tế không thể tách rời trong các lĩnh vực như dệt may, điện tử, hóa chất và đóng tàu.
Thủ tướng Kim Min-seok cho rằng, trong bối cảnh thế giới hiện nay, Hàn Quốc và Việt Nam không nên chỉ dừng lại ở những thành quả đã đạt được mà phải xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược lâu dài và mạnh mẽ hơn nữa. Đã đến lúc hai bên cần vượt qua mô hình hợp tác trong lĩnh vực sản xuất đơn giản thông thường để cùng phát triển sang các ngành mới như ngành công nghiệp văn hóa, dịch vụ, từ đó hình thành một hệ sinh thái hợp tác đa tầng, tận dụng tối đa các hiệu ứng cộng hưởng. Hai bên cần xây dựng một hệ thống hợp tác toàn diện về chuỗi cung ứng không chỉ trong lĩnh vực sản xuất mà mở rộng sang các ngành năng lượng mới.
Thủ tướng Kim Min-seok bày tỏ tin tưởng với lực lượng lao động trẻ, môi trường đầu tư hấp dẫn, mạng lưới thương mại hiện có và những định hướng phát triển trong giai đoạn mới, Việt Nam sẽ đạt mục tiêu phát triển của mình.
Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác toàn diện với Việt Nam, sẽ luôn là người bạn đồng hành vững chắc để cùng với Việt Nam tạo nên kỳ tích.
Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn và khẳng định đây không chỉ là không gian kết nối giữa các cộng đồng doanh nghiệp mà đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ngày càng sâu rộng. Tổng Bí thư nhấn mạnh, thời gian tới, cần đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột rất quan trọng trong quan hệ giữa hai quốc gia, nhất là trong hợp tác về kinh tế.
Chia sẻ tầm nhìn phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các “điểm nghẽn” để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị văn hóa con người Việt Nam là động lực trọng tâm cho sự phát triển.
Tổng Bí thư Tô Lâm
Về hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam chuyển từ thu hút theo chiều rộng sang thu hút theo chiều sâu, có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.
Nhấn mạnh thành tựu trong quan hệ hợp tác của hai quốc gia vô cùng to lớn và còn nhiều tiềm năng, Tổng Bí thư đánh giá cao những chia sẻ và khuyến nghị của đại diện doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc về những lĩnh vực trọng tâm mà hai bên mong muốn thúc đẩy; khẳng định Việt Nam tăng cường lắng nghe để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam; tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuẩn bị các điều kiện để thu hút đầu tư.
Tổng Bí thư đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Hàn Quốc. Hai bên cùng triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030; tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển (ODA), trong đó tập trung vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng chiến lược.
Đối với các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc, Tổng Bí thư gợi ý, tiếp tục đầu tư và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhiều tiềm năng như năng lượng sạch, xanh, các ngành công nghiệp nặng như điện tử, ô-tô, đóng tàu, hóa chất, thép, vật liệu chiến lược, công nghệ bán dẫn, AI, blockchain, dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục, phát triển đô thị, các khu đô thị xanh, thông minh…
Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng được củng cố, hiệu quả và phát triển bền vững, mở ra nhiều bước tiến mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để tăng cường thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc đến Việt Nam và hỗ trợ các nhà đầu tư Hàn Quốc hiện hữu có cơ hội mở rộng đầu tư, tạo tiền đề cho sự phát triển thành công, bền vững, lâu dài tại Việt Nam. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn lắng nghe, chia sẻ và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè và đối tác quốc tế, nhất là các nhà đầu tư Hàn Quốc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
Tại diễn đàn, các doanh nghiệp Hàn Quốc và doanh nghiệp Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ và khuyến nghị những vấn đề thuộc các lĩnh vực mà hai bên mong muốn thúc đẩy như phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh, công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng số và đẩy mạnh chuỗi sản xuất, liên kết chuỗi giá trị trong các lĩnh vực trên.