Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội
Sáng nay (16.10), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.
Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên...
Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ cũng đến dự như nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng...
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII có 550 đại biểu dự, đại biểu cao tuổi nhất là 79 tuổi, đại biểu trẻ tuổi nhất là 31 tuổi.
Theo chương trình, ngay sau lễ khai mạc, Đại hội nghe báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời các đại biểu dự Đại hội sẽ dành thời gian thảo luận tại hội trường.
Chiều nay, Đại hội sẽ bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; Đoàn Chủ tịch báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII; Đại hội biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII; Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII chuẩn bị. Sau đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ họp với các tổ trưởng Tổ Đại biểu....
Tại phiên trù bị chiều 15.10, Đại hội đã thông qua chương trình làm việc của phiên trù bị; bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đại biểu; Đoàn Thư ký gồm 3 đại biểu và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đại biểu.
Đại hội đã thông qua chương trình làm việc phiên chính thức và Quy chế làm việc của Đại hội; nghe phổ biến các quy định về bầu cử trong Đảng;
Nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và thực hiện một số nội dung quan trọng khác để chuẩn bị cho phiên chính thức của Đại hội.
Cũng trong phiên trù bị, Đại hội đã thông báo danh sách 11 Đoàn đại biểu đồng thời là 11 Tổ thảo luận. Ngay trong buổi chiều, các Tổ đại biểu đã họp để phổ biến nội dung, phân công nhiệm vụ và chuẩn bị cho phiên chính thức.
Hà Nội vững thế tiên phong trên hành trình kỷ nguyên mới
TS Nguyễn Minh Phong - Phó Vụ trưởng, Phó Ban tuyên truyền lý luận Báo Nhân Dân, Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế - Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội cho biết, thời gian qua, kinh tế Hà Nội có sự bứt phá mạnh mẽ, bình quân giai đoạn 2020-2025, GRDP trên địa bàn Thủ đô ước tăng bình quân 6,57%/năm, cao hơn 1,1 lần mức tăng chung cả nước cùng thời điểm. Năm 2024, GRDP tăng 6,52%; thu ngân sách nhà nước lần đầu đạt 513 nghìn tỉ đồng, cao nhất cả nước, tăng gần 28,3% so với năm 2023.
Dự kiến đến hết năm 2025, quy mô kinh tế Thủ đô đạt khoảng 63 tỉ USD, gấp 1,42 lần năm 2020, chiếm 41,54% vùng đồng bằng sông Hồng và 12,6% cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 175 triệu đồng (~7.200 USD).
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tổng vốn đầu tư xã hội đạt 2.508 nghìn tỉ đồng, gấp 1,5 lần nhiệm kỳ trước. Du lịch Hà Nội đón 31 triệu lượt khách, trong đó có 7 triệu khách quốc tế. Nhiều năm liền TP Hà Nội lọt top 10-25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới.
Thành phố cũng đã xây dựng, triển khai Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Hệ thống vận tải hành khách công cộng có bước đột phá lớn khi đưa vào vận hành đường sắt đô thị tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông và tuyến số 3 Nhổn-ga Hà Nội (đoạn trên cao); mở mới các tuyến buýt, đưa vào vận hành một số tuyến buýt chạy điện.
Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được thực hiện theo Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16.6.2022 của Quốc hội là công trình trọng điểm quốc gia... Thành phố đã khởi công, xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; tuyến đường sắt số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo); khởi công 5 cầu vượt sông Hồng: Tứ Liên, Ngọc Hồi, Vân Phúc, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo; khánh thành Trung tâm Triển lãm Việt Nam quy mô lớn nhất Đông Nam Á; khởi công Nhà hát Ngọc Trai...