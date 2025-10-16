Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030

Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ cũng đến dự như nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng...

Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên...

Sáng nay (16.10), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII có 550 đại biểu dự, đại biểu cao tuổi nhất là 79 tuổi, đại biểu trẻ tuổi nhất là 31 tuổi.

Theo chương trình, ngay sau lễ khai mạc, Đại hội nghe báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời các đại biểu dự Đại hội sẽ dành thời gian thảo luận tại hội trường.

Chiều nay, Đại hội sẽ bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; Đoàn Chủ tịch báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII; Đại hội biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII; Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII chuẩn bị. Sau đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ họp với các tổ trưởng Tổ Đại biểu....

Tại phiên trù bị chiều 15.10, Đại hội đã thông qua chương trình làm việc của phiên trù bị; bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đại biểu; Đoàn Thư ký gồm 3 đại biểu và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đại biểu.