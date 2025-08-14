Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và một số nội dung hai bên cùng quan tâm.

Hai lãnh đạo cũng rà soát và đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các phương hướng trọng tâm nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng về các kết quả quan trọng đã đạt được tại cuộc gặp cấp cao hai Đảng và cuộc gặp cấp cao giữa ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tháng 2 năm nay.