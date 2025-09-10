Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 đến 11-10-2025.

Đúng 6 giờ 30 giờ địa phương (tức 4 giờ 30 giờ Hà Nội) sáng 9-10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến sân bay quốc tế Bình Nhưỡng.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Triều Tiên có: Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Trưởng ban Quốc tế-Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Kim Song Nam; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Im Chon In.