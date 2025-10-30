Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Anh

Các thỏa thuận giữa các bộ, ngành, cơ quan, Chính phủ gồm có: Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan; Hợp tác phát triển tài chính xanh; Hợp tác cung cấp vốn cho các dự án trọng điểm tại Việt Nam; Hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế; Hợp tác trong lĩnh vực phát hành trái phiếu quốc tế; Thỏa thuận hợp tác về năng lượng sạch; Bản ghi nhớ về an toàn sản phẩm; Hợp tác về năng lượng sạch và điện lưới chuyển đổi; Khung đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai; Thỏa thuận thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật "chuyển đổi bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và đại dương".

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác﻿ giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương, cơ quan tổ chức quốc tế gồm có: Hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Liverpool); Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án liên doanh Castrol Gogoro Mobility trong lĩnh vực xe máy điện tại Việt Nam; Hợp tác nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì (MRO) tại sân bay Vân Đồn; Hợp tác thiết kế và sản xuất vệ tinh tại Việt Nam.

Các thỏa thuận hợp tác giữa các tập đoàn, doanh nghiệp gồm có: Hợp tác tài trợ tín dụng xuất khẩu cho dự án năng lượng tái tạo của PVN và đơn vị thành viên; Hỗ trợ các chuyên gia y tế Anh quốc của Tổ chức Facing the World thực hiện các chương trình thiện nguyện tại Việt Nam và cung cấp các chương trình đào tạo cho các bác sĩ thuộc bệnh viện đối tác của tổ chức Facing the World; Hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ giao lưu biểu diễn, trao đổi đoàn nghệ sỹ; Hợp đồng mua 100 tàu bay A321neo kèm quyền chọn mua 50 tài bay tiếp theo trị giá 25 tỷ USD; Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và động cơ dự phòng Rolls-Royce Trent 7000 cho đội tàu bay A330neo của Vietjet trị giá 3,8 tỷ USD; Hợp tác chiến lược toàn diện nâng cao tiếp cận thuốc mới, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và chuyển giao kiến thức thực hành trong sản xuất vaccine (trị giá 500 triệu bảng); Hợp tác đào tạo hỗ trợ các chuyên gia Việt Nam áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);

Hợp tác về: Phát triển mô hình tích hợp tiếng Anh trong trường học, ứng dụng công nghệ AI thi trên máy cho kỳ thi phổ thông và tích hợp AI trong chương trình học; Hợp tác thiết lập sự hợp tác để thành lập các trường quốc tế nội trú nhượng quyền mang tên, thương hiệu, tinh thần và kiến thức chuyên môn của Ardingly College tại Việt Nam; Hợp tác tận dụng năng lực số và các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến của FPT để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện của Chelsea, bao gồm các nền tảng kỹ thuật số, tương tác với người hâm mộ, vận hành kinh doanh và các công nghệ mới; Hợp tác nghiên cứu và phát triển tổ hợp cảng biển, sân bay, logistics và công nghiệp tích hợp; Hợp tác nghiên cứu và phát triển tổ hợp cảng biển, sân bay, logistics và công nghiệp tích hợp; Hợp tác kinh doanh về hương liệu thiên nhiên, phát triển hóa chất xanh; Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm vận hành kinh doanh xổ số. Cùng với đó là Biên bản ghi nhớ giữa Công ty TNHH Kỹ thuật Máy bay Hồng Kông (HAECO), VinaCapital và Tập đoàn Sun Group về việc Đối thoại và Tìm hiểu trong các lĩnh vực: Bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu ngành hàng không, Phát triển nguồn nhân lực, Công nghệ cao và Chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Theo đó, các Bên sẽ xem xét trao đổi quan điểm chung về các cơ hội đối với Dịch vụ MRO hàng không, bao gồm số hóa, tự động hóa, chuyển giao công nghệ và kỹ năng; Hợp tác không chính thức với các cơ sở giáo dục và đào tạo để thúc đẩy giáo dục STEM, nghiên cứu phát triển, nâng cao kỹ năng kỹ thuật và năng lực xanh; Chia sẻ quan điểm về phát triển lực lượng lao động, trao quyền cho thế hệ trẻ và việc tích hợp các công nghệ tiên tiến như AI, IoT và vật liệu bền vững; Khám phá lộ trình chuyển giao công nghệ và các sáng kiến đổi mới chung hỗ trợ phi carbon hóa và nguyên tắc kinh tế tuần hoàn trong ngành hàng không.

Chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau. Qua đó, góp phần triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị về phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, hoàn thiện thể chế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy giáo dục – đào tạo, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phù hợp với tầm nhìn phát triển bền vững và chiến lược dài hạn của Việt Nam, hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới, năng động và sáng tạo.