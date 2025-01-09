Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.

Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư chủ trì lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và bà Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba.

Tham dự lễ đón có: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Cuba Vũ Hải Hà; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Đoàn xe lễ tân dưới sự hộ tống của xe dẫn đường, xe cảnh vệ đưa Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân tiến vào Phủ Chủ tịch.

Đoàn xe dừng tại thảm đỏ, trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt tay, chào đón nhà lãnh đạo Cuba và Phu nhân thăm Việt Nam. Các học sinh cũng gửi tới Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân những bó hoa tươi thắm.