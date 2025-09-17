Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ
17/09/2025 12:16
Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, đánh giá việc triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam.
Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành.