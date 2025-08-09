Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp ủy và công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an nhiệm kỳ 2025-2030.

