Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

08/09/2025 15:41

Sáng 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp ủy và công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương- Ảnh 1.
Tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương - Ảnh: Báo Nhân dân
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương- Ảnh 2.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc - Ảnh: Báo Nhân dân
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương- Ảnh 3.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an trình bày báo cáo tại cuộc làm việc - Ảnh: Báo Nhân dân
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương- Ảnh 4.
Tập thể Bộ Chính trị dự cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương - Ảnh: Báo Nhân dân
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương- Ảnh 5.
Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tham dự cuộc làm việc - Ảnh: Báo Nhân dân
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương- Ảnh 6.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương - Ảnh: Báo Nhân dân
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương- Ảnh 7.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: Báo Nhân dân
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương- Ảnh 8.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tại cuộc làm việc - Ảnh: Báo Nhân dân

Theo baochinhphu.vn
https://baochinhphu.vn/tong-bi-thu-to-lam-chu-tri-cuoc-lam-viec-cua-bo-chinh-tri-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-cong-an-trung-uong-102250908124525862.htm
            Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương
